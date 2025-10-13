Володимир Кириченко

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№420 WTA) перемогла на старті кваліфікації турніру WTA 125 у Цзінані.

Катаріна з рахунком 6:4, 2:6, 7:5 обіграла Ку Ен У (№294 WTA) з Південної Кореї.

Матч тривав 2 години і 31 хвилину. За цей час Завацька не зробила подач навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і використала 6/12 брейк-пойнтів.

За місце в основній сітці Завацька зіграє проти росіянки Катерини Овчаренко (№439 WTA).

