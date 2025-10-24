Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 407) у чвертьфіналі турніру серії ITF35 у Китаї обіграла Шао Юшань (WTA, 1417) 6:3, 7:5.

За 1 годину 44 хвилини на корті українка реалізувала 9 брейк-поінтів з шістнадцяти та 1 раз помилилася при подачі. Китаянка зробила 1 ейс, 6 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Суперницею Завацької у півфіналі стане ще одна представниця Китаю Є Шию (WTA, 1018).

Нагадаємо, що Олександра Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру у Бразилії.