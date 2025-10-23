Завацька пробилася до чвертьфіналу турніру у Китаї
Катаріна у двох сетах переграла місцеву тенісистку Мейці
близько 2 годин тому
Фото: Арата Ямаока - TENNIS Club
Катаріна Завацька (WTA, 407) у другому колі турніру серії ITF35 у Китаї перемогла Го Мейці (WTA, 454) 7:5, 7:5.
За 2 з половиною години на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з дванадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Китаянка зробила 3 брейки та дві «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Катаріна взяла реванш за поразку у вересні.
Наступною суперницею Завацької стане ще одна представниця Китаю Юшань Шао.
Нагадаємо, що Олександра Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру у Бразилії.
