Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 407) у другому колі турніру серії ITF35 у Китаї перемогла Го Мейці (WTA, 454) 7:5, 7:5.

За 2 з половиною години на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з дванадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Китаянка зробила 3 брейки та дві «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Катаріна взяла реванш за поразку у вересні.

Наступною суперницею Завацької стане ще одна представниця Китаю Юшань Шао.

