Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 407) у першому колі турніру серії ITF35 у Китаї перемогла Рень Юфей (WTA, 476) 7:5, 4:6, 6:3.

За 3 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 10 брейк-поінтів з двадцяти одного та 5 разів помилилася при подачі. Китаянка зробила 1 ейс, 8 брейків та 13 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Завацької стане ще одна представниця Китаю Гуо Мейци.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська програла росіянці на старті турніру у Токіо.