Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 477) у чвертьфіналі турніру серії ITF75 в австрійському Відні поступилася п’ятій сіяній Міріам Булгару (WTA, 200) 4:6, 6:4, 4:6.

За 3 години на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з одинадцяти та 1 раз помилилася при подачі. Румунка зробила 6 брейків та 7 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що збірна України назвала склад на наступний матч Кубка Девіса. У вересні «синьо-жовті» зустрінуться з Домініканською Республікою у Другій Світовій групі.