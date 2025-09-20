Завацька з «бубликом» програла у кваліфікації турніру у Китаї
Українка у трьох сетах поступилася місцевій тенісистці
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Катаріна Завацька (WTA, 390) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challenger у Китаї поступилася Мейці Гуо (WTA, 471) 0:0, 6:2, 3:6.
За 2 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з семи та двічі помилилася при подачі. Китаянка зробила 3 ейси, 5 брейків та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що збірна України поступилася у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
