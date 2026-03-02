Завацька вийшла в основну сітку турніру в Анталії
Наступною суперницею українки стане Іпек Оз з Туреччини
близько 7 годин тому
Українська тенісистка Катаріна Завацька (WTA 294) подолала кваліфікацію турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії.
У фінальному раунді відбору українка переграла місцеву тенісистку Беррак Кочак, яка отримала wild card від організаторів.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився перемогою Завацької у двох сетах — 6:3, 6:2. За гру Катаріна реалізувала 4 із 7 брейк-пойнтів.
В 1/16 фіналу основної сітки суперницею українки стане ще одна представниця Туреччини — Іпек Оз (WTA 564).
