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Зустріч тривала 3 години 36 хвилин. У її рамках Звєрєв дев'ять разів подав навиліт, припустився шести подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнти з шести зароблених. На рахунку Шелтона 10 ейсів, чотири подвійні помилки та реалізував один брейк-пойнт із трьох зароблених.

Для Звєрєва перемога на US Open стала другою на мейджорах у кар'єрі та в сезоні. Олександр лише вдруге у сезоні переміг гравця з топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, Рибакіна обіграла Соболенко та стала чемпіонкою US Open-2026.