Звєрєв став чемпіоном US Open-2026, обігравши у фіналі Бена Шелтона
Німець лише вдруге у сезоні переміг гравця з топ-10 світового рейтингу
Чемпіон Roland Garros-2026, друга ракетка світу німецький тенісист Александр Звєрєв став переможцем Відкритого чемпіонату США-2026.
У вирішальному матчі Звєрєв із рахунком 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 обіграв американця Бена Шелтона (WTA, 9).
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Зустріч тривала 3 години 36 хвилин. У її рамках Звєрєв дев'ять разів подав навиліт, припустився шести подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнти з шести зароблених. На рахунку Шелтона 10 ейсів, чотири подвійні помилки та реалізував один брейк-пойнт із трьох зароблених.
Для Звєрєва перемога на US Open стала другою на мейджорах у кар'єрі та в сезоні. Олександр лише вдруге у сезоні переміг гравця з топ-10 світового рейтингу.
Нагадаємо, Рибакіна обіграла Соболенко та стала чемпіонкою US Open-2026.
Поділитись