У фіналі вона з рахунком 6:4, 5:7, 6:2 обіграла нейтральну тенісистку із Білорусі Аріну Соболенко (WTA, 1).

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Тенісистки провели на корті 2 години 23 хвилини. Соболенко шість разів подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала один брейк-пойнт із трьох зароблених. На рахунку Рибакіної 11 подач навиліт, п'ять подвійних помилок та 3 реалізовані брейк-пойнти з 12.

Зазначимо, Соболенко вперше з 2022 року не взяла жодного Шолома за сезон.

US Open-2026 в жіночому одиночному розряді проходив з 30 серпня по 12 вересня. Торік чемпіонкою турніру стала Соболенко, яка у фіналі 2025 року обіграла американку Аманду Анісімову.

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