Стали відомі усі імена півфіналістів на чоловічому US Open-2026
Кривдник Алькараса зіграє проти Тіафо
На US Open-2026 визначились усі учасники півфіналів у чоловічому одиночному розряді.
За вихід у фінал боротимуться німець Александр Звєрєв та Карен Хачанов, а в іншій парі зустрінуться американці Бен Шелтон і Френсіс Тіафу.
Звєрєв у чвертьфіналі переміг Ботіка ван де Зандсхулпа, а Хачанов вийшов до четвірки найкращих після зняття Александера Блокса через травму.
Шелтон у п’ятисетовому матчі здолав Карлоса Алькараса, тоді як Тіафу здійснив камбек у поєдинку з Алексом Мікелсеном.
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Півфінальні пари у чоловіків на US Open-2026:
Александр Звєрєв (Німеччина) – Карен Хачанов
Бен Шелтон (США) – Френсіс Тіафо (США)
Матчі пройдуть у пʼятницю 11 вересня.
В Україні трансляція доступна на платформах Київстар ТБ та MEGOGO.
Нагадаємо, чвертьфінал US Open Алькарас – Шелтон – найпізніший матч в історії турніру.