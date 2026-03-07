Барком-Кажани зазнали поразки від срібних призерів Кубка Польщі
Львівський клуб поступився у трьох партіях Ассеко Ресовії
близько 1 години тому
Львівський волейбольний клуб Барком-Кажани провів поєдинок 25-го туру у чемпіонаті Польщі. Суперником української команди стала Ассеко Ресовія з Жешува.
Попри статус аутсайдера зустрічі, львів'яни намагалися нав'язати боротьбу у першій партії, яка завершилася з рахунком 21:25. Проте в наступних сетах клас срібних призерів Кубка Польщі став вирішальним — кажани поступилися з рахунком 16:25 та 15:25.
Найкращу результативність у складі львів'ян продемонстрував Лоренцо Поуп, на рахунку якого 12 очок. Аналогічний показник у складі переможців продемонстрував лідер Ресовії Ясін Луаті.
ПлюсЛіга. 25-й тур
Ассеко Ресовія (Жешув) — Барком-Кажани (Львів) — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)
