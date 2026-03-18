Барком-Кажани зазнали «сухої» поразки від Скра Белхатув у Плюс-лізі
Український клуб програв 0:3
Львівські Барком-Кажани зазнали поразки в перенесеному матчі 23-го туру чемпіонату Польщі з волейболу, поступившись Скра Белхатув.
Поєдинок пройшов під контролем гостей, які впевнено виграли всі три сети. Наприкінці зустрічі львів’яни намагалися нав’язати боротьбу, однак суперник втримав перевагу та довів матч до перемоги.
У складі львів’ян найкращим став Олег Шевченко — 11 балів.
ПлюсЛіга. 23-й тур
Барком-Кажани – Скра Белхатув – 0:3 (13:25, 19:25, 21:25)
Після цієї поразки Барком-Кажани залишаються на 11-й позиції турнірної таблиці. Скра Белхатув піднялася на 6-те місце.
