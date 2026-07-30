Семенюк: «Був складний матч, але я радий тому, як наша команда грала»
Капітан збірної України з волейболу — про гру проти Польщі в Лізі націй
10 хвилин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Капітан чоловічої збірної України з волейболу Юрій Семенюк підбив підсумки історичного матчу в плей-оф Ліги націй-2026, у якому «синьо-жовті» поступилися Польщі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Був складний матч, але я радий тому, як наша команда грала, старалася. Можливо, не максимум показали, але видали близьке до того. Я люблю цю команду.
Цим поєдинком українці завершили свої виступи в турнірі. Наступний матч збірна України проведе 10 вересня проти Ізраїлю в межах Євро-2026.
Збірна України піднялася у рейтингу FIVB після виходу в плей-оф Ліги націй.