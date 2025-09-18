Володимир Кириченко

Сьогодні, 18 вересня, збірна України з волейболу проведе останній матч групового етапу на чемпіонаті світу-2025.

Наша команда зіграє проти збірної Італії – чинною чемпіонкою світу.

Початок матчу – о 16.30, трансляція – на «Суспільне Спорт».

На старті ЧС Україна програла збірній Бельгії – 0:3 за сетами. У другій зустрічі Україна здобула перемогу над Алжиром – 3:0.

Наразі Україна посідає третє місце у групі. Для виходу до наступної стадії турніру Україні треба здобути перемогу над Італією, яка йде другою у квартеті.

Україну влаштує перемога над італійцями з будь-яким рахунком.

Зазначимо, що 2025 році команди зіграють вже вдруге – у Лізі націй збірна України зуміла відігратися з 0:2, але програла матч на тай-брейку.

