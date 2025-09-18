Чемпіонат світу-2025 з волейболу. Україна – Італія. Відеотрансляція
Нашу команду влаштує перемога з будь-яким рахунком
близько 2 годин тому
Сьогодні, 18 вересня, збірна України з волейболу проведе останній матч групового етапу на чемпіонаті світу-2025.
Наша команда зіграє проти збірної Італії – чинною чемпіонкою світу.
Початок матчу – о 16.30, трансляція – на «Суспільне Спорт».
На старті ЧС Україна програла збірній Бельгії – 0:3 за сетами. У другій зустрічі Україна здобула перемогу над Алжиром – 3:0.
Наразі Україна посідає третє місце у групі. Для виходу до наступної стадії турніру Україні треба здобути перемогу над Італією, яка йде другою у квартеті.
Україну влаштує перемога над італійцями з будь-яким рахунком.
Зазначимо, що 2025 році команди зіграють вже вдруге – у Лізі націй збірна України зуміла відігратися з 0:2, але програла матч на тай-брейку.
