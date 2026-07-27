Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано прокоментував історичний вихід «синьо-жовтих» до плейоф Ліги націй.

Основний раунд українці завершили із сімома перемогами в активі. На шляху до чвертьфіналу команда здолала зокрема світових грандів — Італію та Бразилію.

У коментарі Суспільне Спорт аргентинський фахівець підбив підсумки виступу та відзначив внесок всієї команди та штабу:

Я вірив. Ми мали вигравати раніше. Шкода, що поступилися туркам у дуже важливій грі — якби її виграли, кваліфікувалися б одразу із сьомого місця.

Ми дуже щасливі. Це досягнення не лише команди чи тренера, а всієї нашої великої групи гравців та штабу. Хочу публічно подякувати за підтримку, бо цей результат — наслідок системної роботи та планування.

Нас 20 гравців, які три місяці тяжко працювали. У нас тренерський штаб із восьми осіб. За свою кар'єру в інших збірних я ще ніколи не мав такого компетентного та професійного штабу.