Лосано — про вихід України до плейоф Ліги націй: «Це наслідок системної роботи»
30 липня синьо-жовті зустрінуться з поляками
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано прокоментував історичний вихід «синьо-жовтих» до плейоф Ліги націй.
Основний раунд українці завершили із сімома перемогами в активі. На шляху до чвертьфіналу команда здолала зокрема світових грандів — Італію та Бразилію.
У коментарі Суспільне Спорт аргентинський фахівець підбив підсумки виступу та відзначив внесок всієї команди та штабу:
Я вірив. Ми мали вигравати раніше. Шкода, що поступилися туркам у дуже важливій грі — якби її виграли, кваліфікувалися б одразу із сьомого місця.
Ми дуже щасливі. Це досягнення не лише команди чи тренера, а всієї нашої великої групи гравців та штабу. Хочу публічно подякувати за підтримку, бо цей результат — наслідок системної роботи та планування.
Нас 20 гравців, які три місяці тяжко працювали. У нас тренерський штаб із восьми осіб. За свою кар'єру в інших збірних я ще ніколи не мав такого компетентного та професійного штабу.
Також Лосано порівняв кадровий потенціал збірної України із майбутнім суперником у чвертьфіналі — збірною Польщі:
Польща, як і інші світові гранди — Італія, США чи Японія, — може змінювати чотирьох-п'ятьох гравців, і рівень команди залишається найвищим. Я не бачу особливої різниці. Це світові топзбірні.
У нас склад трохи обмеженіший. Але ми теж зростаємо за кількістю гравців, які можуть виходити у стартовій шістці та тримати високий рівень.
Чвертьфінальний поєдинок Ліги націй між збірними України та Польщі відбудеться у четвер, 30 липня. Початок зустрічі — о 14:30 за київським часом.
Збірна України вперше в історії вийшла у плей-оф волейбольної Ліги націй.