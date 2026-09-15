Україна достроково вийшла у плей-оф. Збірна стартувала на турнірі з перемоги над Ізраїлем (3:1), в другому матчі обіграла Північну Македонію (3:0), в третьому – Болгарію (3:1), а в четвертому – Португалію (3:0).

Наша команда зустрінеться з Польщею. Початок – о 19.00 за Києвом.

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Усього на турнірі виступають 24 збірні, які розділені на чотири групи. За підсумками групового етапу далі пройдуть по чотири команди з кожного секстету.

Україна свої матчі групового етапу проводить у Софії, Болгарія.

Для збірної України це четверта поспіль участь у чемпіонаті Європи. Щоразу команда долала груповий етап і виходила до плей-оф, а двічі – у 2019 та 2023 роках – доходила до чвертьфіналу.

Перемога у трьох сетах! Відеоогляд матчу Україна — Португалія на ЧЄ-2026