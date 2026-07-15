Волейбольна Ліга націй, чоовіки. Україна – Іран. Відеотрансляція
Наша команда зіграє свій дев'ятий матч на турнірі
17 хвилин томуПідписатися в
Сьогодні, 15 липня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє свій дев'ятий матч в рамках Ліги націй сезону-2026.
Суперником нашої стане збірна Ірану.
Початок матчу – о 17.30, трансляція – на «Суспільне Спорт».
У стартовому матчі турніру Україна програла Японії (0:3), у другому – перемогла Китай (3:1), у третьому – здолала Кубу (3:0), у четвертому – програла Польщі (2:3).
У п’ятому матчі збірна перемогла Бразилію (3:1), у шостому – Італію (3:0), у сьомому – Канаду – (3:1), а у восьмому поступилася Болгарії (1:3).
Україна з 5 перемогами і 3 поразками займає проміжне пʼяте місце в турнірній таблиці. У плей-оф виходить топ-7 найкращих команд, восьму путівку гарантовано отримає Китай, що прийматиме фінальний раунд.
Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проводить у Лізі націй.
Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу повернула росію до змагань.