Денис Сєдашов

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився емоціями від свого повернення до національної команди. Нагадаємо, догравальник не виступав за збірну протягом трьох років, а його останнім турніром був чемпіонат Європи-2023.

Плотницький приєднався до команди перед матчами Ліги націй, де синьо-жовті продемонстрували історичний результат, здолавши Італію, Канаду та Бразилію. В коментарі Суспільне Спорт волейболіст оцінив атмосферу в колективі та свою гру.

У колективі у нас все добре, особливо за майданчиком у нас все супер. Що можу сказати особисто про себе? Є ще над чим попрацювати; є, де додати. І це більш, напевно, не технічний якийсь чи фізичний [аспект] — маю розуміти, що я не в Перуджі, і тут трішки все по-іншому. Тут є інші гравці, і я на це маю менше відволікатися. Олег Плотницький

Збірна України з волейболу на три позиції піднялася у світовому рейтингу.