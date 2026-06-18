Головний тренер жіночої національної збірної України з волейболу Якуб Глушак поділився емоціями після вольової перемоги над командою Таїланду (3:2) у п'ятому турі Ліги націй.

Наставник відзначив характер своїх підопічних, які зуміли переломити хід невдалої третьої партії, а також підкреслив важливість цього успіху з погляду збереження прописки в елітному дивізіоні на наступний сезон. Слова наводить Суспільне Спорт.

Дуже пишаюся своєю командою. Під час матчу я робив багато замін, і кожна з них спрацювала. Це чудово, що я можу довіряти кожній волейболістці, і що вони здатні вийти та додати гри якості. І що ми можемо перемагати.

Третій сет? Ми поступалися у шість очок. Звичайні люди сказали б, що це кінець, але ми продовжували боротися. Ми виконали чудову роботу, я дуже задоволений.

Цей матч був надзвичайно важливим для нас. Ця перемога допоможе нам думати про наступний сезон і збереження місця в Лізі націй. Сьогодні ми радіємо, але часу на відпочинок обмаль. Завтра гра [з Польщею] відбудеться дуже рано, тому нам потрібно готуватися.