Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак прокоментував поразку своїх підопічних у матчі проти національної команди Нідерландів (0:3) у Лізі націй. Слова наводить Суспільне Спорт.

Майже вдалося виграти третій сет? Я казав після другого, що ми будемо намагатися інакше атакувати. І нарешті ми почали це робити, набирати очки. До цього майже нічого не виходило в атаці, але врешті знову з'явилися проблеми на прийомі. Тож ми були змушені атакувати хайболами, а у них дуже сильний блок — важко було набирати очки.

Не вперше ми так програємо, коли граємо, а в останньому елементі втрачаємо. Можливо, це позначається десь на нашій впевненості, але це потрібно перерости і бути готовими до таких ситуацій надалі.