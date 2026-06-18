Капітанка жіночої збірної України з волейболу Світлана Дорсман прокоментувала поразку від Польщі (1:3) у шостому турі Ліги націй. Блокуюча назвала причини невдачі в поєдинку та пояснила втрату переваги в четвертому сеті. Слова наводить Суспільне Спорт.

Що сталося у четвертому сеті? Ми постійно мали тримати концентрацію, бо проти такої команди, якщо ти трохи розслабляєшся - вони одразу роблять серію з очок і не можна уже повернутися. Нам потрібно було постійно думати про цю концентрацію.

Ми хотіли так грати з першого сету, але у Польщі була крута подача - у нас з нею проблеми. Коли ми стабілізували прийом, ми почали грати краще. Я задоволена нашою грою, ми завжди можемо грати краще, але це був гарний матч.