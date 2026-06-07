Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак підвів підсумки поєдинку четвертого туру Ліги націй. Синьо-жовті вигравали за сетами 2:0, але у підсумку поступилися Франції на тайбрейку.

Керманич синьо-жовтих звернув увагу на психологічні проблеми підопічних та вдалі тактичні ходи з боку суперника, які переламали хід зустрічі.

Що я казатиму команді? Ми не можемо думати, що два сети — це перемога. Кінець матчу – це коли ти виграєш три сети. Цей матч, а також ігри проти Японії та Німеччини показали, що коли ми ведемо в рахунку – втрачаємо фокус, перестаємо бути агресивними. Це те, що нам треба змінити, щоб грати кращий волейбол і здобувати більше перемог.

Після другого сету тренер Франції зробив деякі заміни – це зробило різницю. Діагональна почала атакувати як скажена, набрала багато очок. Ми не змогли знайти варіант, як її зупинити. Я засмучений, бо це не перший раз, коли ми опинилися в такій ситуації – і не закрили матч. Це урок для нас перед наступним тижнем.

Мабуть, ніхто не очікував перед початком турніру, що ми поїдемо звідси з перемогою – саме тому я завжди намагаюся шукати позитив. Та перемога – і є позитив, а ще ми набрали ще одне очко сьогодні. Я думаю, ми на правильному шляху, щоб показати хорошу гру в наступному тижні.