Капітанка збірної України Дорсман продовжить кар'єру в американській лізі LOVB
Досвідчена волейболістка розпочне виступи в США з січня 2027 року
близько 2 годин томуПідписатися в
Капітанка жіночої національної збірної України з волейболу Світлана Дорсман підписала контракт із професійною американською лігою LOVB (League One Volleyball). Про перехід української центральної блокувальниці офіційно повідомила пресслужба організації.
Новий сезон за океаном стартує в січні 2027 року. У чемпіонаті виступатимуть десять команд, а конкретний клуб, кольори якого захищатиме українка, визначиться пізніше — після завершення формування складів усіх учасників ліги.
Попередній сезон Дорсман провела у складі польського Девелопреса з міста Ряшів. Разом із польською командою українська блокувальниця виграла Суперкубок Польщі, завоювала срібні нагороди ТауронЛіги та виступала в Лізі чемпіонів.
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