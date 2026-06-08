Денис Сєдашов

Капітанка жіночої національної збірної України з волейболу Світлана Дорсман підписала контракт із професійною американською лігою LOVB (League One Volleyball). Про перехід української центральної блокувальниці офіційно повідомила пресслужба організації.

Новий сезон за океаном стартує в січні 2027 року. У чемпіонаті виступатимуть десять команд, а конкретний клуб, кольори якого захищатиме українка, визначиться пізніше — після завершення формування складів усіх учасників ліги.

Попередній сезон Дорсман провела у складі польського Девелопреса з міста Ряшів. Разом із польською командою українська блокувальниця виграла Суперкубок Польщі, завоювала срібні нагороди ТауронЛіги та виступала в Лізі чемпіонів.

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