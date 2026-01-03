На війні проти росії загинув український волейболіст
Він був снайпером розвідувальної роти
близько 3 годин тому
Віталій Луцюк / Фото - Facebook
На війні проти російських загарбників загинув український волейболіст Віталій Луцюк.
Віталій грав за команду Боярські барси, з якою ставав чемпіоном Києво-Святошинського району і призером чемпіонату України.
30-річний Луцюк став до лав ЗСУ влітку 2025 року. Він був снайпером другої категорії розвідувальної роти 78-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Луцюк загинув в грудні 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Степного на Сумщині.
Нагадаємо, на війні проти росії загинув український боксер Віталій Русаль.
