Помічник головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі прокоментував історичну перемогу над національною командою Італії у шостому турі Ліги націй-2026.

Фахівець відзначив якість гри українських волейболістів, самовіддачу колективу та оцінив внесок Олега Плотницького в загальний успіх.

Ця перемога була неймовірною. Ми грали на дуже високому рівні, були дуже агресивними. Я дуже пишаюся нашою командою і тренер сказав те саме. Хочу подякувати підтримці, персоналу, гравцям — всім причетним за цю перемогу.

Олег Плотницький дав багато енергії команді, це правда. Але справа не лише у ньому — інші гравці теж тиснуть та зростають. Тут, у Словенії, ми багато працюємо, показуємо багато пристрасті та чудово граємо.