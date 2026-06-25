«Ми грали на дуже високому рівні»: Тренер збірної України прокоментував тріумф у матчі з Італією
Агустін Брісколі відреагував на першу в історії перемогу над чинними чемпіонами світу
42 хвилини томуПідписатися в
Помічник головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі прокоментував історичну перемогу над національною командою Італії у шостому турі Ліги націй-2026.
Фахівець відзначив якість гри українських волейболістів, самовіддачу колективу та оцінив внесок Олега Плотницького в загальний успіх.
Ця перемога була неймовірною. Ми грали на дуже високому рівні, були дуже агресивними. Я дуже пишаюся нашою командою і тренер сказав те саме. Хочу подякувати підтримці, персоналу, гравцям — всім причетним за цю перемогу.
Олег Плотницький дав багато енергії команді, це правда. Але справа не лише у ньому — інші гравці теж тиснуть та зростають. Тут, у Словенії, ми багато працюємо, показуємо багато пристрасті та чудово граємо.
Наступний матч підопічні Рауля Лосано проведуть проти Канади 26 червня. Початок гри о 17:30 за київським часом.
Збірна України з волейболу сенсаційно обіграла Бразилію у Лізі націй.
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