Денис Сєдашов

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький в інтерв’ю виданню Чемпіон оцінив виступи національної команди в груповому раунді Ліги націй-2026 та поділився очікуваннями від майбутнього матчу плей-оф проти Польщі. Слова наводить Чемпіон.

Говорячи про підсумки групового етапу, Плотницький зауважив:

Трішки складним, але, я думаю, дуже успішним для команди, незважаючи на те, чи вийшли ми в плей-оф, чи ні. Головне, що команда виросла, і ми на цьому шляху зрозуміли й уже почали працювати над тим, що потрібно покращувати. Олег Плотницький

Наразі українці готуються до протистояння з титулованою збірною Польщі у чвертьфіналі турніру. На думку лідера «синьо-жовтих», ключем до успіху стане дисциплінована гра:

Першу можемо забути: зараз там на 90% інша команда, інші гравці. Щоб грати з ними на рівних, потрібно буде дуже чисто й дисципліновано зіграти і у вирішальні моменти не боятися ризикувати, але з розумом. Олег Плотницький

Матч 1/4 фіналу Ліги націй між збірними України та Польщі відбудеться у четвер, 30 липня, о 14:30 за київським часом.

Збірна України піднялася у рейтингу FIVB після виходу в плей-оф Ліги націй.