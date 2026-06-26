Діагональний збірної України Василь Тупчій для Суспільне Спорт прокоментував перемогу над Італією в Лізі націй (3:0).

«Перемога над Італією? Та це просто вся команда: бам-бам, 3:0 і в готель. Усі зіграли чудово. Це наші найкращі дві гри, напевно – я навіть не знаю. У мене зараз з емоцій – просто хочеться плакати. Я щасливий.

Я не бачив цифри в атаці, але мені здається, що просто всі все забивали. Плюс блокували класно, на блоці, пом’якшували. У захисті Пампушко красавчик, дві гри просто чудові видав. Подачу класну виконували, рахунок 3:0 про це говорить. У всіх все виходило. Хлопці – красені.

Перелом гри у другому сеті за рахунку 13:12 завдяки ейсам? У цьому і є рівень команди, якщо в такі моменти вдається подати, заблокувати, атакувати. Якщо рахунок цього виходимо вперед, то так і має бути. Тільки так можна у таких командах вигравати. Якби не забили чи не подали – все, додому».

Україна набрала п’ять очок у матчі завдяки ейсам.

«Різноманітні подачі? У цьому і полягає сучасний волейбол, коли гравці подають одну сильну подачу, а одну укорочену. Те саме робить постійно Олег [Плотницький], та й всі гравці на такому рівні, бо суперник [може бути] не готовий. Наприклад, якщо вони знають, що гравець виконує сильну подачу, а тут різка і укорочена — це досить важко приймати.

Працював сайд-аут? Ми класно приймали, класно забивали, плюс тиснули хорошою подачею. А хороша подача – це і є перша атака. Завдяки хорошій подачі у нас гарно працював блок.

Емоційний старт від Італії у третьому сеті? Думаю, їм потрібно було закривати поразку [від Болгарії], тому вони розраховували на перемогу [проти нас]. Але не так сталося, як гадалося».