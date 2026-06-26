Збірна України з волейболу обіграла Канаду та здобула третю поспіль перемогу в Лізі націй
Найрезультативнішим гравцем у складі синьо-жовтих став Василь Тупчій, який набрав 20 очок
34 хвилини томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу продовжила переможну серію на другому ігровому тижні Ліги націй-2026. У своєму сьомому матчі на груповому етапі синьо-жовті у чотирьох партіях завдали поразки національній команді Канади.
Найрезультативнішим гравцем у складі української збірної став Василь Тупчій, який записав на свій рахунок 20 очок.
Ліга націй-2026. Груповий етап. Сьомий матч
Україна — Канада 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)
Наступний поєдинок у межах другого ігрового тижня збірна України проведе 28 червня проти національної команди Болгарії. Початок зустрічі — о 14:00 за київським часом.
Україна — Італія: відеоогляд матчу Ліги націй.