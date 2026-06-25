Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк в інтерв’ю Суспільне Спорт поділився емоціями після перемоги над Італією у Лізі націй.

Волейболіст прокоментував налаштування колективу на гру проти чинних чемпіонів світу, а також оцінив майбутні поєдинки турніру проти Канади та Болгарії в умовах щільного графіку.

Як всі кажуть, історична перемога. Звісно, інтенсивний календар, але якісно граємо. Стараємося грати у своєму стилі, не дивимося на суперників. Хай вони нас бояться, а не ми думаємо, як вони мають грати і що нам робити проти них. Хай вони думають, що проти нас робити.

Канада та Болгарія? Не можна недооцінювати суперника. Але, звісно, треба буде постаратися нам налаштуватися на ці матчі і видати таку ж гру, як і проти Бразилії та Італії. Але також треба зрозуміти і відчувати наш організм, бо інтенсивно дуже. Головне без травм і щоб все було гаразд. А там побачимо, який буде результат.