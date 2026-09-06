Сербія перемогла Польщу та виборола бронзові медалі жіночого ЧЄ-2026
Для сербок це друга бронза в історії
У матчі за третє місце у Стамбулі жіноча збірна Сербії з волейболу здобула бронзові медалі чемпіонату Європи-2026, обігравши національну команду Польщі.
Для Сербії це друга бронза в історії на континентальних першостях. Загалом у доробку сербок три титули чемпіонок Європи (2011, 2017, 2019) та три срібні комплекти нагород (2007, 2021, 2023).
Чемпіонат Європи-2026. Жінки
Матч за 3-тє місце
Польща – Сербія — 1:3 (21:25, 19:25, 25:15, 18:25)
Турнір приймали чотири країни — Азербайджан, Туреччина, Чехія та Швеція.
Вперше за 7 років без плейоф: збірна України з одною перемогою завершила виступи на ЧЄ-2026.
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