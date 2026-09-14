Бідний пояснив, чому Україна не бойкотуватиме Ігри-2028 навіть за присутності прапора рф
Літня Олімпіада-2028 відбудеться з 14 до 30 липня
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі, навіть у разі допуску російських атлетів під національним прапором. Слова наводить ua.tribuna.com.
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Чи розглядається можливість бойкоту Олімпіади в Лос-Анджелесі, якщо росіяни там будуть виступати під своїм прапором? Не розглядається. Ми маємо бути присутні на міжнародних спортивних майданчиках. Не можна залишити цю арену для росіян, щоб вони розповідали про «русский мир», а самим самоліквідуватися і піти. Наші спортсмени мають піднімати наш прапор і на його тлі розповідати світу і далі про злочини росіян і українську боротьбу. Так вважає вся наша команда, і я думаю, що так вважає вся спортивна спільнота.
Літня Олімпіада-2028 відбудеться з 14 до 30 липня.
«Прикриваються нейтральністю»: Лубінець розкритикував МОК за відповідь щодо поновлення Олімпійського комітету росії.