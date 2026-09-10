Плотницький — про гру збірної України: «Нормально грали, хіба на початку сету були нерви»
Догравальник поділився враженнями від перемоги над Ізраїлем у 1-му турі групового етапу Євро-2026
Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував перемогу над Ізраїлем (3-1) у стартовому матчі чемпіонату Європи-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.
Чому? Тому що 3:1. Вони гарно грали, не можу сказати, що ми погано грали. Просто у них у захисті виходило більше діставати самі розіграші, але загалом 3:1 — мені здається, якихось нервів не було, можливо хіба на початку сету. А далі нормально грали, у третій партії десь відпустили їх, але я навіть не пам'ятаю, коли це було, не переживав стосовно цього. Не думаю, що і команда переживала.
Наступний поєдинок збірна України проведе 11 вересня проти Північної Македонії.
«Перший матч завжди має свої виклики»: Головний тренер збірної України з волейболу оцінив готовність до Євро.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023). Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.