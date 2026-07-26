Туреччина вдруге в історії виграла жіночу Лігу націй з волейболу
Срібні нагороди дісталися національній збірній Бразилії
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Збірна Туреччини здобула перемогу у фіналі жіночої Ліги націй-2026, здолавши національну команду Бразилії.
Програвши перший сет, турецькі волейболістки перехопили ініціативу та виграли три наступні партії. Бразилія вп'яте в історії поступилася у фіналі турніру.
Волейбол. Ліга націй-2026. Жінки. Фінал
Туреччина – Бразилія – 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21)
У матчі за бронзові меделі збірна Італії з аналогічним рахунком 3:1 завдала поразки Китаю.
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