Стали відомі перші учасники в плей-оф жіночого чемпіонату світу з волейболу
Ці команди здобули по дві перемоги у своїх групах
38 хвилин тому
Збірна Бразилії / Фото - Yahoo
У Таїланді набирає оберти жіночий чемпіонат світу-2025 з волейболу.
У третій день турніру відбулися 8 матчів у групах А, В, С і D.
Визначилися перші учасники плей-оф – команди, які здобули по дві перемоги та вже не опустяться нижче другого місця у квартеті.
Учасники плей-оф після двох турів:
Група A: Таїланд, Нідерланди
Група B: Італія, Бельгія
Група C: Бразилія
Група D: США
Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася Сербії у стартовому матчі чемпіонату світу
Чемпіонат світу-2025. Японія – Україна. Відеотрансляція
