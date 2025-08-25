Володимир Кириченко

У Таїланді набирає оберти жіночий чемпіонат світу-2025 з волейболу.

У третій день турніру відбулися 8 матчів у групах А, В, С і D.

Визначилися перші учасники плей-оф – команди, які здобули по дві перемоги та вже не опустяться нижче другого місця у квартеті.

Учасники плей-оф після двох турів:

Група A: Таїланд, Нідерланди

Група B: Італія, Бельгія

Група C: Бразилія

Група D: США

Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася Сербії у стартовому матчі чемпіонату світу

