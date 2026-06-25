Діагональний чоловічої збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку у Лізі націй-2026 проти національної команди Італії.

Оцінюючи шанси синьо-жовтів після сенсаційного тріумфу над Бразилією, гравець відзначив важливість психологічного настрою. Слова наводить Sport.ua.

Так, дуже важкий матч. Чи зможемо ми зіграти так, як зіграли проти Бразилії? Я не знаю, але, я вже говорив, нам потрібно виходити і кайфувати – грати розслаблено.

Тому що коли ти граєш розслаблено, то контролюєш свої рухи. Ми нікого не боїмось – можемо обіграти будь-яку команду.