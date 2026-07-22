Жіноча збірна України з волейболу оголосила розширений склад на Євро-2026
Остаточний список із 14 волейболісток сформують у серпні
30 хвилин томуПідписатися в
Тренерський штаб жіночої збірної України з волейболу назвав розширену заявку з 24 гравчинь на чемпіонат Європи-2026.
Практично всі викликані волейболістки вже входили до заявки збірної на Лігу нації — єдине нове ім'я — 19-річна Дарія Макарова.
Остаточний список із 14 волейболісток сформують у серпні.
Розширена заявка збірної України:
Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Волеро Канни, Франція), Олена Напалкова (Гянджа, Азербайджан), Станіслава Парфьонова (Буковинка), Діана Голод (Балта).
Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Південна Корея), Анна Артишук (Бешикташ, Туреччина), Кіра Лісова (Буковинка).
Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Андріана Павлик (УНІ Ополе, Польща), Валерія Нудьга (Мерінос, Туреччина), Марта Федик (Радомка, Польща), Марія Капланська (Модена, Італія), Юлія Димар (Берель, Казахстан), Марина Федчук, Дарія Макарова (обидві — Балта).
Центральні блокуючі: Діана Мелюшкіна (Торей Арроуз, Японія), Катерина Жилінська (Радомка, Польща), Світлана Дорсман (Х'юстон, США), Поліна Герасимчук (Будовлані Лодзь, Польща), Уляна Котар (Ряшів, Польща), Кіма Жаркова (Балта).
Ліберо: Аліка Луценко (Іта Тулс Сталь, Польща), Арина Бойко (ДХ, Азербайджан), Олександра Кутнякова (Балта).
Жіноча збірна України з волейболу – в топ-20 світового рейтингу FIVB.