Денис Сєдашов

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький в коментарі Суспільне Спорт розповів про психологічні зміни в команді та порівняв дві поспіль перемоги над топзбірними — Бразилією та Італією — на другому ігровому тижні Ліги націй-2026.

У поєдинку проти італійців синьо-жовті продемонстрували впевнену гру, вигравши матч у трьох сетах.

Що мені сподобалося в першій партії — було трішки проблем, але витримали, не було так, як з бразильцями — зовсім інше відчуття було. Мені сподобалось, що команда вже трішечки легше сприймає такі ситуації, коли тебе суперник може або наздогнати, або перегнати на одне очко — вже немає таких нервових облич чи щось там комусь вже не подобається. Все більше на позитиві і це добре. Це означає, що десь з тренером достукались до того, що навіть якщо ти програєш 1-2 очки, що у нас є теж люди, які виходять і роблять брейки. І навіть якщо це кінцівка партії, то нічого страшного — треба просто зрівняти. Олег Плотницький

Наступний матч підопічні Рауля Лосано проведуть проти Канади 26 червня. Початок гри о 17:30 за київським часом.

«Ми грали на дуже високому рівні»: Тренер збірної України прокоментував тріумф у матчі з Італією.