Україна обіграла Південну Корею та побореться за 9-те місце на ЧС U-21
Синьо-жовті здобули перемогу у чотирьох партіях
близько 1 години тому
Фото: volleyballworld
Збірна України здобула перемогу у другому матчі плейоф нижньої сітки молодіжного чемпіонату світу-2025 з волейболу.
У протистоянні з Південною Кореєю синьо-жовті виграли з рахунком 3:1 (25:22, 25:23, 25:27, 25:18).
Цей результат гарантував команді місце у топ-10 турніру.
У заключному поєдинку українці зіграють за 9-те місце проти збірної Болгарії. Матч відбудеться у неділю, 31 серпня.
