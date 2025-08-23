Головний тренер чоловічої молодіжної збірної України з волейболу Сергій Капелусь прокоментував поразку команди від Італії у 2-му турі чемпіонату світу-2025.

«Трішки погано увійшли в гру. Насамперед початок був поганим у нашому виконанні. Італійці були краще налаштованими, ми – теж, але не показали цього на майданчику. Італійці вийшли дуже агресивні, було видно, що вони налаштовані на дуже важку гру, були заведені сильно.

Ми були, наче, підготовлені непогано, але коли вийшли, то цього не було видно на майданчику. Можливо, той факт, що суперник був сильний, у нас сиділо у голові та заважало.

Якщо загалом взяти, то ми гірше зіграли в атаці. За цифрам так і є, візуально – також. У прийомі могли зіграти краще. Через [неідеальний] прийом італійці відкинули нас подалі від сітки, це також впливали на передачі, грали на стаціонарному блоці. Можливо, трішки важче було атакувальним гравцям, через це відсотки нижчі, а в італійців – вищі.

Італійці, чесно кажучи, грали краще і командно, і індивідуально. Ми, на жаль, ще не можемо втримувати постійно такий високий рівень: одну гру показуємо краще, іншу – слабше.

Можливо [проти Індонезії] знову зіграємо краще, але [проти Італії] був не наш день, слабша гра. Наробили помилок – можливо, не чистих, але таких, що у деяких моментах могли зіграти краще, стабільніше, рівніше. Нечітко було все на майданчику, це вплинуло на нашу загальну гру. Виглядали слабше, ніж суперник».