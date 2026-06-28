Володимир Кириченко

Сьогодні, 27 червня, чоловіча збірна України з волейболу проведе восьмий матч у Лізі націй.

Україна зіграє проти команди Болгарії.

Початок – о 14.00. Трансляція запланована на «Суспільному».

У стартовому матчі турніру Україна програла Японії (0:3), у другому – перемогла Китай (3:1), у третьому – обіграла Кубу (3:0), у четвертому – програла Польщі (2:3). У п’ятому матчі збірна перемогла Бразилію (3:1), у шостому – Італію (3:0), у сьомому – Канаду – (3:1).

У плей-оф виходить топ-7 найкращих команд, восьму путівку гарантовано отримає Китай, що прийматиме фінальний раунд.

Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проводить у Лізі націй.