Жіноча збірна України з волейболу поступилася Німеччині на товариському турнірі
Для синьо-жовтих це друга поразка на змаганнях
1 день тому
Жіноча національна збірна України з волейболу зазнала другої поразки на товариському турнірі «Кубок чотирьох націй», який проходить у межах підготовки до Ліги націй-2026. Підопічні Якуба Глушека поступилися національній команді Німеччини.
Старт поєдинку виявився невдалим для українок — першу партію синьо-жовті програли з різницею у 12 очок. У наступних двох сетах українська збірна нав'язала суперницям боротьбу, змінити хід гри на свою користь не вдалося.
Товариський матч
Німеччина — Україна — 3:0 (25:13, 25:18, 25:22)
Нагадаємо, у першому турі Україна програла Нідерландам (1:3). Свій заключний матч на турнірі українські волейболістки проведуть 24 травня, проти збірної Франції.
Свій перший матч в Лізі націй українки проведуть 3 червня проти США.
