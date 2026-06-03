Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак прокоментував поразку від національної команди США (0:3) на старті Ліги націй-2026. Наставник відзначив прогрес у грі підопічних під час заключної партії та окреслив подальші завдання на літній сезон. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я думаю, що в третьому сеті ми нарешті почали показувати, що хотіли показати з самого початку. Ми були більш агресивними на подачі — це був ключ до успіху. Так, мы програли перший матч в історії у Лізі націй. Я сподіваюся, що моя команда збереже в пам'яті третій сет – він показав, як нам потрібно грати упродовж усього турніру. Особливо коли ми граємо проти таких команд, як США.

Для нас це лише початок літнього сезону. Ми будуємо фундамент нашої команди, шукаємо найкращі опції в атаці. Я впевнений, що ми будемо додавати якість гри від матчу до матчу — і це допоможе нам вигравати.