Денис Сєдашов

Жіноча національна збірна України з волейболу зазнала поразки у своєму шостому поєдинку Ліги націй-2026. Після тріумфу над Таїландом підопічні Якуба Глушака у чотирьох сетах програли національній команді Польщі.

Початок зустрічі повністю контролювали польські волейболістки, які впевнено забрали стартовий сет, а в другій партії влаштували українкам справжній розгром із різницею у 12 очок.

Попри невдалий старт, синьо-жовті повернулися в гру у третьому сеті і скоротили відставання по сетах. У четвертій партії підопічні Глушака мали чудовий шанс перевести гру на тай-брейк, лідируючи з перевагою у шість очок. Проте в другій половині сету Польща перехопила ініціативу та вирвала підсумкову перемогу.

Найбільший внесок у гру синьо-жовтих команди зробила капітанка Світлана Дорсман, яка стала найрезультативнішою у складі збірної України з 13 очками.

Ліга націй-2026. Жінки. 6-й тур

Україна — Польща — 1:3 (21:25, 13:25, 25:22, 23:25)

Наразі збірна України з 5 очками в активі зберігає за собою 12-те місце в загальній турнірній таблиці Ліги націй.

Наступний поєдинок українська команда проведе вже у п’ятницю, 19 червня, проти збірної Нідерландів.

Глушак: «Ми виконали чудову роботу, я дуже задоволений».