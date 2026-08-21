Жіноче Євро з волейболу. Україна – Болгарія. Відеотрансляція
Наша команда впʼяте поспіль зіграє у фінальній частині континентальної першості
Збірна України / Фото - Facebook
Сьогодні, 21 серпня, жіноча збірна України з волейболу проведе перший матч на чемпіонаті Європи-2026.
Україна зіграє проти Болгарії, початок – о 18.00. Трансляція доступна на «Суспільне спорт».
Матч пройде у чеському Брно.
Українська команда впʼяте поспіль зіграє у фінальній частині європейської першості і буде боротись за третій поспіль плей-оф.
Загалом на цьогорічному турнірі зіграє 24 команди, які поділені на 4 групи. До плей-оф вийде по 4 найкращі збірних з кожної групи.
Розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на ЧЄ-2026