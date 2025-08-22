Олег Гончар

Діагональна збірної В’єтнаму з волейболу Нгуєн Тхі Біч Туєн в соцмережах оголосила про відмову від участі в чемпіонаті світу-2025 року через нові вимоги Міжнародної федерації волейболу (FIVB) щодо гендерної перевірки спортсменок.

Туєн висловила подяку вболівальникам за підтримку, зокрема за внесок у перемогу в другому раунді SEA V.League та історичну звитягу над Таїландом, які стали для неї важливими моментами кар’єри.

Рішення було прийнято разом із тренерським штабом та Федерацією волейболу В’єтнаму після зважених роздумів. Туєн пояснила, що причина не в небажанні змагатися, а в нових правилах FIVB, які вона вважає непрозорими та такими, що не забезпечують рівності для всіх атлетів. Вона заявила, що вважає спорт місцем для поваги й справедливості, тому вона відмовилася, щоб зберегти власну гідність і уникнути ризиків для команди.

Туєн планує використати паузу для тренувань і підготовки до наступних турнірів, вірячи в успіх збірної В’єтнаму.

