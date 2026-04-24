Володимир Кириченко

Українка Ірина Домбровська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики, який проходить у Батумі, Грузія.

У ваговій категорії 77 кг вона здобула малі бронзи в ривку (110 кг) та поштовху (133 кг). За сумою балів вона також показала третій результат – 243 кг.

Загалом в України вже 11 нагород на Євро-2026 з врахуванням медалей у ривку та поштовху.

Чемпіонат Європи-2026. Жінки, 77 кг

1. Янетте Юлісойні (Фінляндія) – 113 кг (ривок) + 134 (поштовх) = 247 кг (сума)

2. Варвара Кузьмінова – 112 кг + 132 кг = 244 кг

3. Ірина Домбровська (Україна) – 110 кг + 133 кг = 243 кг

Нагадаємо, українка Каміла Конотоп стала чотириразовою абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики.