Домбровська виграла 3 бронзові медалі на Євро-2026 з важкої атлетики
Українські спортсмени продовжуть феєрити на турнірі у Батумі
близько 2 годин тому
Українка Ірина Домбровська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики, який проходить у Батумі, Грузія.
У ваговій категорії 77 кг вона здобула малі бронзи в ривку (110 кг) та поштовху (133 кг). За сумою балів вона також показала третій результат – 243 кг.
Загалом в України вже 11 нагород на Євро-2026 з врахуванням медалей у ривку та поштовху.
Чемпіонат Європи-2026. Жінки, 77 кг
1. Янетте Юлісойні (Фінляндія) – 113 кг (ривок) + 134 (поштовх) = 247 кг (сума)
2. Варвара Кузьмінова – 112 кг + 132 кг = 244 кг
3. Ірина Домбровська (Україна) – 110 кг + 133 кг = 243 кг
Нагадаємо, українка Каміла Конотоп стала чотириразовою абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики.
