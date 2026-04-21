Москвіна виборола бронзу ЧЄ-2026 з важкої атлетики
Українка стала призеркою континентальної першості у ривку
близько 2 годин тому
Українська важкоатлетка Світлана Москвіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи, що триває в Батумі (Грузія). 23-річна українка виборола нагороду у ваговій категорії до 63 кг.
Медальний результат українка показала у ривку, зафіксувавши 98 кг. У поштовху Москвіна стала п’ятою (116 кг), а за сумою двоборства посіла підсумкове шосте місце (214 кг).
Раніше абсолютною чемпіонкою Європи стала Каміла Конотоп.
