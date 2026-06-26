IWF дозволила російським і білоруським важкоатлетам змагатися під своїми прапорами
Організація прийняла рішення в інтересах агресора
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення повноцінно відновити у правах федерації росії та білорусі. Спортсменам обох країн дозволили повернутися до виступів на міжнародній арені під своєю національною символікою.
В IWF такий крок пояснили нещодавніми рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо дотримання принципів нейтральності у спорті.
Система поширюється на всі вікові категорії, дозволяючи спортсменам кожної вікової групи брати участь у змаганнях IWF відповідно до чинних критеріїв та вимог.
IWF дозволила російським і білоруським юніорам брати участь у міжнародних змаганнях.