«Повчання» замість підтримки — президент EWF агресивно відреагував на відмову українки фотографуватися з росіянкою
Астріт Хасані тиснув на українку Домбровську
близько 2 годин тому
Скандал на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Батумі — президент Європейської федерації (EWF) Астріт Хасані вдався до публічного тиску на українську спортсменку Ірину Домбровську. Причиною агресивної поведінки посадовця стала відмова українки брати участь у спільній фотосесії з представницею росії.
Хасані у різкій формі висловив невдоволення позицією Домбровської, апелюючи до гасла про «спорт поза політикою».
Це неприйнятно, бо це спорт. У нашій організації спорт понад політику.
Відео розмови оприлюднив тренер національної збірної України Дмитро Сухоцький.
Нагадаємо, що збірна України потрапила в топ-5 медального заліку чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики.
