Денис Сєдашов

Скандал на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Батумі — президент Європейської федерації (EWF) Астріт Хасані вдався до публічного тиску на українську спортсменку Ірину Домбровську. Причиною агресивної поведінки посадовця стала відмова українки брати участь у спільній фотосесії з представницею росії.

Хасані у різкій формі висловив невдоволення позицією Домбровської, апелюючи до гасла про «спорт поза політикою».

Це неприйнятно, бо це спорт. У нашій організації спорт понад політику. Астріт Хасані

Відео розмови оприлюднив тренер національної збірної України Дмитро Сухоцький.

Нагадаємо, що збірна України потрапила в топ-5 медального заліку чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики.