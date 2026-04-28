«Публічний тиск неприпустимий»: Федерація важкої атлетики України відповіла на випади президента EWF
ФВАУ жорстко засудила спроби тиску на українську важкоатлетку
Федерація важкої атлетики України (ФВАУ) виступила з офіційною заявою на підтримку Ірини Домбровської. У федерації наголосили, що вчинок спортсменки, яка відмовилася від спільного фото з росіянкою на чемпіонаті Європи, повністю відповідає регламенту змагань.
У ФВАУ підкреслили, що жодні правила не зобов'язують атлетів брати участь у подібних фотосесіях. Тиск з боку президента EWF Астріта Хасані у федерації назвали неприпустимим проявом особистої позиції посадовця, що суперечить професійній етиці.
Рішення спортсменки не брати участь у спільному фотографуванні після церемонії нагородження не є порушенням жодного регламенту. Вимоги щодо обов’язкової участі у фотосесіях правилами не передбачені.
Публічні зауваження на адресу українських спортсменів виглядають як особиста позиція окремих посадових осіб, а не як вимога чи норма, встановлена правилами.
Ми вважаємо неприпустимими будь-які форми публічного тиску та некоректного ставлення до представників України.
Українські атлети мають право на гідну позицію — і вона має поважатися. Попри триваючу збройну агресію наші атлети вкотре доводять, що Україна незламна!
Ми пишаємося вчинком Ірини Домбровської та її результатом — трьома бронзовими нагородами чемпіонату Європи. Пишаємося всією національною збірною командою України.
ФВАУ і надалі жорстко відстоюватиме інтереси своїх спортсменів.
Нагадаємо, що збірна України потрапила в топ-5 медального заліку чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики.
