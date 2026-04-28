Денис Сєдашов

Федерація важкої атлетики України (ФВАУ) виступила з офіційною заявою на підтримку Ірини Домбровської. У федерації наголосили, що вчинок спортсменки, яка відмовилася від спільного фото з росіянкою на чемпіонаті Європи, повністю відповідає регламенту змагань.

У ФВАУ підкреслили, що жодні правила не зобов'язують атлетів брати участь у подібних фотосесіях. Тиск з боку президента EWF Астріта Хасані у федерації назвали неприпустимим проявом особистої позиції посадовця, що суперечить професійній етиці.

Рішення спортсменки не брати участь у спільному фотографуванні після церемонії нагородження не є порушенням жодного регламенту. Вимоги щодо обов’язкової участі у фотосесіях правилами не передбачені. Публічні зауваження на адресу українських спортсменів виглядають як особиста позиція окремих посадових осіб, а не як вимога чи норма, встановлена правилами. Ми вважаємо неприпустимими будь-які форми публічного тиску та некоректного ставлення до представників України. Українські атлети мають право на гідну позицію — і вона має поважатися. Попри триваючу збройну агресію наші атлети вкотре доводять, що Україна незламна! Ми пишаємося вчинком Ірини Домбровської та її результатом — трьома бронзовими нагородами чемпіонату Європи. Пишаємося всією національною збірною командою України. ФВАУ і надалі жорстко відстоюватиме інтереси своїх спортсменів.

Нагадаємо, що збірна України потрапила в топ-5 медального заліку чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики.